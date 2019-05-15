Аллерову вручили підозру у розкраданні майна Нацгвардії

Фото: Юрій Аллеров (УНІАН)

Аллерова підозрюють у розкраданні понад 81 млн гривень

Національне антикорупційного бюро України повідомило колишньому командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову про підозру у розкраданні понад 81 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

Повідомляється, що детективи повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії Аллерову, а також гендиректору "Укрбуду" і оцінювачу, затриманим напередодні.

"Дії екс-командувача Нацгвардії і генерального директора компанії-забудовника кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, оцінювача - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України", - додали в НАБУ.

Зазначимо, вчора повідомлялося про затримання Аллерова. Його підозрюють у тому, що він у змові з забудовником обміняв квартири для нацгвардійців в центрі Києва на житло в районі станції метро "Бориспільська". Збиток був оцінений в 81,6 млн гривень.

Нагадаємо, 7 травня чинний президент Петро Порошенко звільнив Аллерова. Сам офіцер заявив, що рішення про звільнення було його ініціативою.

Аллеров був призначений командувачем Нацгвардії України у грудні 2015 року.