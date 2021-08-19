У міськраду Запоріжжя прийшли з обшуками

Сьогодні, 19 серпня в будівлі міської ради Запоріжжя проводять обшуки. Правоохоронці також прийшли до районних адміністрацій та комунальних підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 061.ua.

Як повідомили місцевому виданню правоохоронці, обшуки здійснюються у посадовців в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

"Обшуки проводяться безпосередньо в приміщенні Запорізької міської ради, кабінетах мера і радників, в райдержадміністраціях, комунальних закладах, а також в салоні краси "Персона", який належить Наталії Зайченко", - йдеться у повідомленні.

На даний час у міськраді не надали жодних коментарів стосовно обшуків.