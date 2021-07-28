Лікарі Запоріжжя звернулися до президента через кризу у міськраді

Працівники медичних закладів Запоріжжя закликали президента України Володимира Зеленського втрутитися у ситуацію, яка склалася у Запорізькій міській раді, яка спричинила затримку виплати зарплат медикам та фінансування міської системи охорони здоров’я.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення міських лікарів.

За їх словами, у Запоріжжі через відсутність кворуму вже понад місяць не проходять сесії Запорізької міської ради. Через це заблоковано вирішення важливих питань, зокрема виділення коштів на зарплати медикам, педагогам, матеріальну підтримку важкохворих, дітей загиблих в АТО й ООС бійців, ремонти навчальних закладів і доріг, запуск приймально-діагностичних відділень в рамках президентської програми "Велике будівництво", підготовку до опалювального сезону та багато іншого.

"Медики Запоріжжя звертаються до вас, оскільки ви є гарантом нашої Конституції та останньою інстанцією, на яку у нас є надія. Вже понад місяць міська рада Запоріжжя не виконую свої функціональні обов’язки, виходячи з якихось власних інтересів та амбіцій", - йдеться у зверненні лікарів.

Наразі більшість депутатів у Запорізькій міській раді складають представники партій "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Європейська солідарність", "Партія Шарія", а також місцевого політичного проєкту "Нова політика". Саме ці партії, на думку лікарів, зривають останні сесії Запорізької міської ради, через що заблокованими виявилась ціла низка важливих для міста питань.

"Просимо змусити депутатів нарешті працювати, а не займатися політичними розборками", - йдеться у зверненні медиків до президента України.