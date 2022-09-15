Правоохоронці показали кімнату для тортур у штабі росіян у Балаклії

У деокупованій Балаклії (Харківська область) українські правоохоронці виявили кімнату для тортур у штабі росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram.
За його словами, окупанти надягали маски і катували за допомогою оголених проводів мирних жителів міста. Кімнату для тортур вони обладнали в місцевому відділенні поліції, де жили самі.
"Відверто вражає те, що поруч з кімнатами тортур окупанти розвішували малюнки своїх дітей. Цинізм, жорстокість і невігластво російських агресорів шокує", - зазначив Нєбитов.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Балаклії росіяни організували в'язницю, де катували місцевих жителів. Вони знущалися над тими, хто служив або був учасником АТО.
Також ми писали, що, за словами генпрокурора України Андрія Костіна, на звільнених територіях Харківської області починають працювати мобільні слідчо-прокурорські групи для розслідування військових злочинів РФ.
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