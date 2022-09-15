Правоохоронці показали кімнату для тортур у штабі росіян у Балаклії

У деокупованій Балаклії (Харківська область) українські правоохоронці виявили кімнату для тортур у штабі росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram.

За його словами, окупанти надягали маски і катували за допомогою оголених проводів мирних жителів міста. Кімнату для тортур вони обладнали в місцевому відділенні поліції, де жили самі. "Відверто вражає те, що поруч з кімнатами тортур окупанти розвішували малюнки своїх дітей. Цинізм, жорстокість і невігластво російських агресорів шокує", - зазначив Нєбитов.