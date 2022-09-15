Правоохранители показали комнату для пыток в штабе россиян в Балаклее

В деоккупированной Балаклее (Харьковская область) украинские правоохранители обнаружили комнату для пыток в штабе россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.
По его словам, оккупанты надевали маски и пытали при помощи оголенных проводов мирных жителей города. Комнату для пыток они оборудовали в местном отделении полиции, где жили сами.
"Откровенно поражает то, что рядом с комнатами пыток оккупанты развешивали рисунки своих детей. Цинизм, жестокость и невежество русских агрессоров шокирует", - отметил Небытов.
Напомним, ранее стало известно, что в Балаклее россияне организовали тюрьму, где пытали местных жителей. Они издевались над теми, кто служил или был участником АТО.
Также мы писали, что, по словам генпрокурора Украины Андрея Костина, на освобожденных территориях Харьковской области начинают работать мобильные следственно-прокурорские группы для расследования военных преступлений РФ.
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