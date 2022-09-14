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Костін про злочини окупантів: Балаклія та Ізюм стають в один ряд з Бучею та Бородянкою

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Україна, Середа 14 вересня 2022 15:35
Костін про злочини окупантів: Балаклія та Ізюм стають в один ряд з Бучею та Бородянкою Фото: Балаклія та Ізюм стають в один ряд з Бучею та Бородянкою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На звільнених територіях Харківської області починають працювати мобільні слідчо-прокурорські групи для розслідування численних воєнних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Зараз, коли українські військові з початку вересня звільнили 6000 квадратних кілометрів української землі на сході і півдні, на тлі радості від самого факту, перед нами постає жахлива картина того, що робили окупанти, зокрема, на Харківщині. Фактично зараз такі міста, як Балаклія, Ізюм стають в один ряд з Бучею, Бородянкою, Ірпенем", - заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Генпрокурор вирішив створити мобільні слідчо-прокурорські групи в яких поєднають фахівців різного напряму. Їхні скоординовані дії дозволять більш якісно розслідувати воєнні та інші міжнародні злочини.

У Харківській області працюватимуть 23 мобільні слідчо-прокурорські групи, до яких увійдуть працівники прокуратури, СБУ, Національної поліції, вибухотехніки та інші експерти. Першочергово, вони оглянуть зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури та займатимуться фактами вбивств місцевих мешканців.

"Окрім цього утворені 5 так званих "тематичних груп". Їхнє завдання займатися виключно фактами катувань місцевих мешканців, а також пошуком розташування штабів чи командних пунктів російських військових на звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Костін про злочини окупантів: Балаклія та Ізюм стають в один ряд з Бучею та Бородянкою

За декілька днів правоохоронцям вдалося виявити шість тіл в населених пунктах Гракове і Залізничне Чугуївського району. Також вдалося виявити поховання місцевих мешканців, вбитих російськими військовими, в місті Балаклія.

У Харківській області правоохоронці планують відпрацювати універсальний алгоритм, який потім будуть використовувати після звільнення інших регіонів.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили 300 населених пунктів в Харківській області.

Також, окупанти в Балаклії катували місцевих жителів. Російські бойовики шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО.

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