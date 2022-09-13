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Окупанти в Балаклії катували місцевих жителів. Поліцейські виявили місця

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Харків, Вівторок 13 вересня 2022 20:55
Окупанти в Балаклії катували місцевих жителів. Поліцейські виявили місця Фото: окупанти в Балаклії катували місцевих жителів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Під час окупації Балаклії Харківської області російські військові у відділі поліції організували штаб. У його підвальних приміщеннях і в будівлі навпроти окупанти організували в'язницю і катували місцевих жителів.

Про це заявив начальник слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Під час окупації в полоні завжди перебувало мінімум 40 осіб. Російські бойовики шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії боротися з окупантами.

За словами свідків, їх катували по-різному. Також у слідчих є інформація про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли біля блокпоста росіяни в останній день окупації. Всі деталі події ще з'ясовуються.

У березні 2022 року Балаклія була захоплена російськими військами. Міський голова Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами, а над адміністрацією міста був встановлений прапор Росії. Пізніше надійшла інформація про втечу мера на територію РФ.

Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про звільнення Балаклії 8 вересня 2022 року. Також у фоторепортажі ми показували, як виглядає Балаклія після звільнення.

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