Окупанти в Балаклії катували місцевих жителів. Поліцейські виявили місця

Під час окупації Балаклії Харківської області російські військові у відділі поліції організували штаб. У його підвальних приміщеннях і в будівлі навпроти окупанти організували в'язницю і катували місцевих жителів.

Про це заявив начальник слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Під час окупації в полоні завжди перебувало мінімум 40 осіб. Російські бойовики шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії боротися з окупантами. За словами свідків, їх катували по-різному. Також у слідчих є інформація про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли біля блокпоста росіяни в останній день окупації. Всі деталі події ще з'ясовуються.