Правоохоронці оцінили можливість оголошення підозри Коломойському

В Україні правоохоронці розслідують дії українського бізнесмена Ігоря Коломойського в рамках кримінальних справ щодо виведення 5 млрд доларів з ПриватБанку і розкрадань на ПАТ "Укрнафта". Втім, йому поки не планують оголошувати підозру.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в антикорупційних органах, йдеться у матеріалі "Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні" .

Співрозмовник видання зазначив, що про вручення підозр Коломойському в рамках цих кримінальних справ говорити ще рано.

"Справи ще на стадії розслідування, відправлені міжнародно-правові доручення, призначені експертизи. Говорити про вручення підозри передчасно", - повідомило джерело.