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Правоохоронці оцінили можливість оголошення підозри Коломойському

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 10:11
Правоохоронці оцінили можливість оголошення підозри Коломойському Фото: український бізнесмен Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Владислав Красінський, Олег Черниш, Анастасія Рокитна

В Україні правоохоронці розслідують дії українського бізнесмена Ігоря Коломойського в рамках кримінальних справ щодо виведення 5 млрд доларів з ПриватБанку і розкрадань на ПАТ "Укрнафта". Втім, йому поки не планують оголошувати підозру.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в антикорупційних органах, йдеться у матеріалі "Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні".

Співрозмовник видання зазначив, що про вручення підозр Коломойському в рамках цих кримінальних справ говорити ще рано.

"Справи ще на стадії розслідування, відправлені міжнародно-правові доручення, призначені експертизи. Говорити про вручення підозри передчасно", - повідомило джерело.

Також РБК-Україна писало, що питання санкцій проти Коломойського не стоїть на порядку денному.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що боротьба з олігархами в Україні порівнянна зі "знешкодженням атомної бомби".

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив про зменшення кількості олігархів в Україні.

РБК-Україна писало, що 13 травня суд обрав запобіжний захід Медведчуку - цілодобовий домашній арешт до 9 липня 2021 року.

Як писало видання, після цього, на Медведчука наділи електронний браслет.

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