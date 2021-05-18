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Питання санкцій проти Коломойського не стоїть на порядку денному, - джерело

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Києва, Вівторок 18 травня 2021 09:46
Питання санкцій проти Коломойського не стоїть на порядку денному, - джерело Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Владислав Красінський, Олег Черниш, Ігор Литвиненко

В Україні поки не стоїть питання введення санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського. Також в офісі президента вважають дещо перебільшеними проблеми Коломойського з американським правосуддям.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні".

"Так всі кажуть, ніби його вже ФБР розшукує. А це не так. Там йде нормальний юридичний процес, тривають суди, він в них бере участь", - зазначило джерело видання в команді президента Володимира Зеленського.

Він додав, що на середньостроковому порядку немає і питання санкцій проти Дніпровського олігарха з боку України.

"Це можливо тільки в тому випадку, якщо будуть дуже серйозні підстави і незаперечні докази", - уточнив співрозмовник.

Нагадаємо, у квітні співробітники СБУ прийшли в бізнес-центр, де знаходиться офіс Ігоря Коломойського в Києві.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що боротьба з олігархами в Україні порівнянна з " знешкодженням атомної бомби".

Зазначимо, на початку березня США ввели санкції проти Коломойського через звинувачення в корупційних злочинах.

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