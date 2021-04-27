Кулеба про Коломойського: боротися з олігархами в Україні - це як розбирати атомну бомбу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв боротьбу з олігархами в Україні зі "знешкодженням атомної бомби". Таку думку він висловив, коментуючи розслідування в Україні проти олігарха Ігоря Коломойського.

Про це Кулеба сказав в ефірі програми BBC HARDtalk .

Кулеба наголосив, що упродовж останніх місяців була ухвалена низка рішень щодо осіб, причетних до масштабної корупції. Серед них є люди, пов'язані з Коломойським.

"Деякі партнери Коломойського були офіційно обвинувачені в участі в корупційних схемах. Раніше такого не траплялося і це сталося за урядування Зеленського. І цей факт говорить сам за себе", - сказав міністр.

Водночас, він наголосив, що йому бракує повноважень коментувати розслідування, які тривають.

"Говорити про це мають правоохоронні органи. Але боротися з олігархами в Україні - це як розбирати атомну бомбу. Переріжете не той дротик - і вона вибухне. Але її потрібно розібрати. І знайти систематичне рішення цієї проблеми", - переконаний глава МЗС.

Також Кулеба додав, що Зеленський запропонував ухвалити закон про олігархів, який грунтується на підходах американського антитрастового закону, "щоб принести більше конкуренції та справедливості на українські ринки".