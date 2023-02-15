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Хотели избежать национализации. СБУ разоблачила схемы российских олигархов

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Украина, Среда 15 февраля 2023 10:37
Хотели избежать национализации. СБУ разоблачила схемы российских олигархов Фото: СБУ разоблачила схемы российских олигархов Чемезова и Шелкова (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские олигархи Сергей Чемезов и Михаил Шелков пытались избежать национализации активов в Украине. Правоохранители не дали россиянам вывезти имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Олигархи хотели "скрыть" имущество, находившееся на балансе их бывших предприятий. Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге "Инвест Агро", которые Высший антикоррупционный суд передал в собственность Украины.

СБУ установила, что олигархи хотели "скрыть":

  • более 100 единиц автомобильной и специализированной техники;
  • 6 вагонов с агропродукцией;
  • более 5,5 тысячи контейнеров с ильменитовой рудой, которая необходима для изготовления титана;
  • почти 1,2 тысячи тонн минудобрений и других сельхозтоваров.

Стоимость продукции составляет около 150 млн гривен. В своих схемах олигархи использовали подконтрольные фирмы. Чемезов и Шелков планировали переправить за границу значительную часть национализированного имущества.

Следственные действия продолжаются. СБУ устанавливает лиц, причастных к схеме.

Фото: СБУ разоблачила схемы российских олигархов Чемезова и Шелкова (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее в управление АРМА передали около 170 тысяч тонн железной руды, принадлежавшей российскому олигарху. Стоимость изъятых ископаемых составляет около 1,8 млрд гривен.

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