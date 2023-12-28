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Правоохранители передали на нужды ВСУ арестованную грузовую технику: подробности

Четверг 28 декабря 2023 06:15
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Правоохранители передали на нужды ВСУ арестованную грузовую технику: подробности Фото: Правоохранители передали на нужды ВСУ арестованную грузовую технику: подробности (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Прокуроры и следователи Нацполиции Украины передали два грузовых автомобиля на нужды одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Правоохранители изъяли и арестовали спецтехнику, которой преступная группа незаконно добывала песок на сельскохозяйственных землях.

Таким способом добыто более 160 тысяч тонн песка. По подсчетам, нанесенный окружающей среде ущерб составил 118 млн грн.

Фото: Правоохранители передали на нужды ВСУ арестованную грузовую технику (gp.gov.ua)

В настоящее время пяти участникам преступной группы сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Ранее, мы сообщали, что полиция на блокпосте задержала мужчину, перевозившего янтарь. В машине оказалось более 300 кг камня.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили наркосиндикат, который действовал в нескольких регионах страны. Прибыль преступной организации составляла 100 млн гривен.

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