Правоохранители передали на нужды ВСУ арестованную грузовую технику: подробности

Прокуроры и следователи Нацполиции Украины передали два грузовых автомобиля на нужды одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора .

Правоохранители изъяли и арестовали спецтехнику, которой преступная группа незаконно добывала песок на сельскохозяйственных землях.

Таким способом добыто более 160 тысяч тонн песка. По подсчетам, нанесенный окружающей среде ущерб составил 118 млн грн.

Фото: Правоохранители передали на нужды ВСУ арестованную грузовую технику (gp.gov.ua)

В настоящее время пяти участникам преступной группы сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Ранее, мы сообщали, что полиция на блокпосте задержала мужчину, перевозившего янтарь. В машине оказалось более 300 кг камня.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили наркосиндикат, который действовал в нескольких регионах страны. Прибыль преступной организации составляла 100 млн гривен.