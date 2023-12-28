Правоохоронці передали на потреби ЗСУ заарештовану вантажну техніку: подробиці

Прокурори та слідчі Нацполіції України передали два вантажні автомобілі на потреби однієї з військових частин Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокурора .

Правоохоронці вилучили та заарештували спецтехніку, якою злочинна група незаконно видобувала пісок на сільськогосподарських землях.

У такий спосіб видобуто понад 160 тисяч тонн піску. За підрахунками, завдані навколишньому середовищу збитки становили 118 млн грн.

Фото: Правоохоронці передали на потреби ЗСУ заарештовану вантажну техніку (gp.gov.ua)

Наразі п'ятьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Досудове розслідування продовжується.

Раніше ми повідомляли, що поліція на блокпості затримала чоловіка , який перевозив бурштин. У машині виявилося понад 300 кг каменю.

Також ми писали, що правоохоронці викрили наркосиндикат , який діяв у кількох регіонах країни. Прибуток злочинної організації становив 100 млн гривень.