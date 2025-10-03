Правоохранитель из Одессы оформил люксовые машины на родственников, - ГБР
Государственное бюро расследований нашло у одесского правоохранителя необоснованные активы на почти 3 млн гривен. ВАКС просит взыскать их в доход государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Детали расследования
По материалам ГБР и НАПК, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства необоснованных активов правоохранителя и его близких лиц.
Среди них:
- Lexus ES 250, 2016 года выпуска, цена по договору - 750 000 грн;
- Mercedes-Benz GLK 220 CDI, 2011 года выпуска, цена по договору - 425 156 грн;
- Mercedes-Benz GLE 350D, 2017 года выпуска, цена по договору - 838 500 грн (при минимальной рыночной стоимости 1 676 900 грн).
Материалы по выявленным признакам необоснованности активов ГБР направило в САП, а прокурор САП уже обратился в ВАКС с иском на сумму более 2,84 млн грн.
Напомним, ранее львовские правоохранители разоблачили подполковника юстиции Министерства обороны Украины на схеме с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу.
А в Черкасской области разоблачили прокурора и бывших членов медико-социальной экспертной комиссии, подозреваемых в незаконном оформлении инвалидности и получении выплаты от государства на более 532 тысяч гривен.