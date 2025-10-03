ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Правоохранитель из Одессы оформил люксовые машины на родственников, - ГБР

Одесса, Пятница 03 октября 2025 11:35
UA EN RU
Правоохранитель из Одессы оформил люксовые машины на родственников, - ГБР Фото: ГБР разоблачило одесского правоохранителя на незаконном обогащении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Тесленко

Государственное бюро расследований нашло у одесского правоохранителя необоснованные активы на почти 3 млн гривен. ВАКС просит взыскать их в доход государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Детали расследования

По материалам ГБР и НАПК, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства необоснованных активов правоохранителя и его близких лиц.

Среди них:

  • Lexus ES 250, 2016 года выпуска, цена по договору - 750 000 грн;
  • Mercedes-Benz GLK 220 CDI, 2011 года выпуска, цена по договору - 425 156 грн;
  • Mercedes-Benz GLE 350D, 2017 года выпуска, цена по договору - 838 500 грн (при минимальной рыночной стоимости 1 676 900 грн).

Материалы по выявленным признакам необоснованности активов ГБР направило в САП, а прокурор САП уже обратился в ВАКС с иском на сумму более 2,84 млн грн.

Напомним, ранее львовские правоохранители разоблачили подполковника юстиции Министерства обороны Украины на схеме с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу.

А в Черкасской области разоблачили прокурора и бывших членов медико-социальной экспертной комиссии, подозреваемых в незаконном оформлении инвалидности и получении выплаты от государства на более 532 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
САП ГБР
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным