Правоохранитель из Одессы оформил люксовые машины на родственников, - ГБР

Государственное бюро расследований нашло у одесского правоохранителя необоснованные активы на почти 3 млн гривен. ВАКС просит взыскать их в доход государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

Детали расследования

По материалам ГБР и НАПК, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства необоснованных активов правоохранителя и его близких лиц.

Среди них:

Lexus ES 250, 2016 года выпуска, цена по договору - 750 000 грн;

Mercedes-Benz GLK 220 CDI, 2011 года выпуска, цена по договору - 425 156 грн;

Mercedes-Benz GLE 350D, 2017 года выпуска, цена по договору - 838 500 грн (при минимальной рыночной стоимости 1 676 900 грн).

Материалы по выявленным признакам необоснованности активов ГБР направило в САП, а прокурор САП уже обратился в ВАКС с иском на сумму более 2,84 млн грн.