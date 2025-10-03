ua en ru
Правоохоронець з Одеси оформив люксові автівки на родичів, - ДБР

Одеса, П'ятниця 03 жовтня 2025 11:35
Правоохоронець з Одеси оформив люксові автівки на родичів, - ДБР Фото: ДБР викрило одеського правоохоронця на незаконному збагаченні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Оксана Тесленко

Державне бюро розслідувань знайшло в одеського правоохоронця необґрунтовані активи на майже 3 млн гривень. ВАКС просить стягнути їх в дохід держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Деталі розслідування

За матеріалами ДБР та НАЗК, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави необґрунтованих активів правоохоронця та його близьких осіб.

Серед них:

  • Lexus ES 250, 2016 року випуску, ціна за договором - 750 000 грн;
  • Mercedes-Benz GLK 220 CDI, 2011 року випуску, ціна за договором - 425 156 грн;
  • Mercedes-Benz GLE 350D, 2017 року випуску, ціна за договором - 838 500 грн (при мінімальній ринковій вартості 1 676 900 грн).

Матеріали щодо виявлених ознак необґрунтованості активів ДБР скерувало до САП, а прокурор САП вже звернувся до ВАКС із позовом на суму понад 2,84 млн грн.

Нагадаємо, раніше львівські правоохоронці викрили підполковника юстиції Міністерства оборони України на схемі з відстрочкою від мобілізації та виїздом за кордон.

А на Черкащині викрито прокурора та колишніх членів медико-соціальної експертної комісії, підозрюваних у незаконному оформленні інвалідності та отриманні виплати від держави на понад 532 тисяч гривень.

