Уважительной причины недостаточно. Когда можно обжаловать штрафы за игнорирование повестки

Если вам прислали повестку, а вы в это время были, например, в больнице, это уважительная причина неявки в ТЦК. Но самого факта пребывания в больнице недостаточно: надо сообщить об этом в военкомат. Иначе этот факт просто не примут во внимание.

Можно ли обжаловать штраф за неявку по повестке, в частности которую прислали по почте? Есть ли уже в судах дела с такими случаями? На эти вопросы в комментарии РБК-Украина ответил адвокат адвокатского объединения "Актум" Дмитрий Кушнаренко .

Про уважительную причину надо уведомить ТЦК

Пребывание на стационарном лечении в медучреждении – уважительная причина для неполучения повестки и неявки в ТЦК. Но просто сам факт пребывания в больнице или другие обстоятельства, которые могут считаться и быть уважительной причиной без надлежащего уведомления ТЦК и СП не гарантируют, что вашу уважительную причину не учтут, обращает внимание адвокат.

Если у вас есть уважительная причина неполучения повестки или неявки в ТЦК, вы должны "Укрпочтой" ценным письмом с описью вложения обязательно сообщить ТЦК о наличии этой уважительной причины, говоирт он.

"Это также в дальнейшем даст возможность обжаловать штрафы, которые могут накладываться. Или обжаловать другой процесс по привлечению к админответственности. Скажем, арест счетов и, возможно, реализацию имущества или лишение права управления авто и так далее", – объясняет Дмитрий Кушнаренко.

Исполнение постановлений ТЦК об админвзыскании, в частности за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, осуществляется в порядке, определенном ЗУ "Об исполнительном производстве".

Когда можно обжаловать штрафы

Основания для обжалования админответственности могут быть разными, отмечает адвокат.

В первую очередь для подачи жалобы он советует получить копию постановления об административном правонарушении. Если повестку не отправлена по почте или человека не ознакомили под подпись лично, желательно получать такой документ с участием (в сопровождении) адвоката в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Фото: Если у вас были уважительные причины не прийти по повестке, об этих причинах надо обязательно сообщить ТЦК (galinfo.com.ua)

"Основное основание для обжалования – это часто процессуальные нарушения, которые могли иметь место при вручении повестки или оформлении постановления.

"Поэтому важно тщательно анализировать каждый аспект – текст повестки, способ ее вручения, содержание постановления и соответствие соблюдения процедурных норм. Другие обстоятельства, такие как неправильное оформление документов или отсутствие подписей, также могут быть основаниями для обжалования", – говорит специалист.

Как быстро рассмотрят дело и где проверять штрафы

Обжалуется постановление через суд: в течение 10 дней для общих местных судов, однако в порядке Кодекса административного судопроизводства Украины (указываются обстоятельства, основания и так далее).

Если человек пропускает этот десятидневный срок, вместе с жалобой на постановление об административном правонарушении адвокат может подать ходатайство о восстановлении сроков на обжалование.

"В целом суды достаточно оперативно рассматривают такие дела и, учитывая существенные нарушения или отсутствие оснований привлечения лица к ответственности, удовлетворяют эти жалобы. Проверить, наложен ли штраф, можно в Государственном реестре должников Украины по своему регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП)", - отмечает адвокат.