Оповестили о повестке через Вайбер. Законно ли это: объяснение юриста

В начале октября в Украине сократили сроки прибытия военнообязанных по повестке. Также есть изменения в некоторые нормативно-правовые акты, касающиеся мобилизации. В частности, относительно надлежащего вручения повестки и информирования человека о необходимости явиться в ТЦК и СП.

Считается ли сообщение на Вайбер законным способом оповещения о повестке, в комментарии РБК-Украина адвокат адвокатского объединения "Актум" Дмитрий Кушнаренко .

Как должны уведомлять о повестке

Радикальные изменения произошли в порядке вручения повесток и факта надлежащего уведомления лица, напоминает Дмитрий Кушнаренко.

"Теперь в случае получения почтовым отделением повесток от ТЦК (писем с повестками), работники почтового отделения в течение трех дней должны осуществить надлежащее информирование и уведомление адресатов всеми доступными методами", – говорит он.

Наряду с привычным оставлением конверта в почтовом ящике или личным вручением, адресату также может поступать смс-оповещение от оператора почтовой связи Укрпочты (в частности на Вайбер).

"У адресата есть три дня, чтобы забрать корреспонденцию. Через три дня, даже в случае, если адресат не получит письмо, будет считаться, что он проинформирован должным образом", – объясняет специалист адвокат адвокатского объединения "Актум".

Все эти новые правила регламентированы в соответствии с "Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", утвержденным постановлением Кабмина от 16.05.2024 г. № 560.

Также Кабмин также принял Постановление №1134, изменив сроки на прибытие в ТЦК и СП. Теперь это не 14 дней. Семь дней для прибытия в ТЦК и СП предоставляется человеку, если он проживает в областном центре. Десять дней – лицу, проживающему в других населенных пунктах области.

"Замечу, что каждый военнообязанный имеет обязанность сообщать об изменении фактического места жительства, поэтому военнообязанные (в том числе и ВПЛ) должны сообщать новый адрес своего места пребывания", – добавляет юрист.

Если человек фактически проживает по другому адресу и при этом не сообщил об этом ТЦК и СП, но повестка была отправлена по известному ТЦК адресу, то она все равно считается врученной, а человек – надлежащим образом проинформированным.

"Нужно помнить, что за нарушение правил воинского учета, в частности относительно неуведомления об изменении места жительства, также предусмотрена ответственность", – отмечает эксперт.