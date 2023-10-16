Конституционный суд Грузии разрешил начать процесс импичмента президента

Конституционный суд Грузии принял заключение по представлению об импичменте президента страны Саломе Зурабишвили, признав, что она совершила поездку в Европу с нарушением Конституции страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Грузия online ".

"Конституционный суд признал нарушение Конституции президентом Грузии Саломе Зурабишвили", - говорится в заявлении в понедельник, 16 октября.

Против данного решения проголосовали 6 из 9 судей КС.

Грузинский КС обсуждал данное представление, подготовленное под авторством партии власти "Грузинская мечта", в течение трех дней.

Как заявил председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава, к заключению будет приложено особое мнение трех членов пленума КС.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа 2023 года в ходе своих рабочих визитов за границу 1 и 6 сентября осуществила свои представительские полномочия в сфере внешних отношений без согласия правительства Грузии, нарушив тем самым положения подпункта "а" 1-го пункта 52-й статьи Конституции Грузии", - рассказал председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава

Так, КС пришел к выводу, что это "является нарушением Конституции для целей 48-й статьи Конституции Грузии", добавил он.

Что теперь будет

Отметим, что после соответствующего решения грузинского Конституционного суда вопрос об импичменте президента будет передан в парламент.

Для отстранения главы государства от должности необходимы голоса 100 депутатов парламента.

Импичмент президента Грузии

В середине сентября члены правящей пророссийской партии Грузии обвинили Саломе Зурабишвили в нарушении конституции, поскольку она уехала с рабочим визитом в Германию без разрешения правительства.

Они передали представление об импичменте президента в Конституционный суд. Для утверждения импичмента требуется 100 голосов депутатов.