Конституционный суд Грузии разрешил начать процесс импичмента президента
Конституционный суд Грузии принял заключение по представлению об импичменте президента страны Саломе Зурабишвили, признав, что она совершила поездку в Европу с нарушением Конституции страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия online".
"Конституционный суд признал нарушение Конституции президентом Грузии Саломе Зурабишвили", - говорится в заявлении в понедельник, 16 октября.
Против данного решения проголосовали 6 из 9 судей КС.
Грузинский КС обсуждал данное представление, подготовленное под авторством партии власти "Грузинская мечта", в течение трех дней.
Как заявил председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава, к заключению будет приложено особое мнение трех членов пленума КС.
"Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа 2023 года в ходе своих рабочих визитов за границу 1 и 6 сентября осуществила свои представительские полномочия в сфере внешних отношений без согласия правительства Грузии, нарушив тем самым положения подпункта "а" 1-го пункта 52-й статьи Конституции Грузии", - рассказал председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава
Так, КС пришел к выводу, что это "является нарушением Конституции для целей 48-й статьи Конституции Грузии", добавил он.
Что теперь будет
Отметим, что после соответствующего решения грузинского Конституционного суда вопрос об импичменте президента будет передан в парламент.
Для отстранения главы государства от должности необходимы голоса 100 депутатов парламента.
Импичмент президента Грузии
В середине сентября члены правящей пророссийской партии Грузии обвинили Саломе Зурабишвили в нарушении конституции, поскольку она уехала с рабочим визитом в Германию без разрешения правительства.
Они передали представление об импичменте президента в Конституционный суд. Для утверждения импичмента требуется 100 голосов депутатов.
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