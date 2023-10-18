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Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

Грузия, Среда 18 октября 2023 16:05
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Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили Фото: Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Парламент Грузии сегодня, 18 октября, не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили. Она останется на посту главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание News Georgia.

"Импичмент президента Грузии ожидаемо не состоялся", - пишет издание.

Отмечается, что "за" отставку Саломе Зурабишвили проголосовали всего 86 депутатов при необходимых 100 голосов.

По итогам голосования Зурабишвили остается на посту президента Грузии.

Что предшествовало

Напомним, в сентябре члены "Грузинской мечты" обвинили Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, поскольку она приехала в Германию с рабочим визитом без разрешения правительства.

Пророссийская партия начала процедуру импичмента Зурабишвили, она передала соответствующее представление в Конституционный суд.

Ранее Конституционный суд разрешил начать процесс импичмента президента. Но для того, чтобы утвердить отстранение Зурабишвили, в парламенте необходимо по меньшей мере 100 голосов депутатов. Их, возможно, не наберут, поскольку всего депутатов от правящей партии в парламенте 84.

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