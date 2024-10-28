Правящая коалиция Японии утратила большинство в нижней палате парламента

На парламентских выборах в воскресенье, 28 октября, правящая коалиция премьер-министра Японии Сигеру Исибы потеряла большинство в нижней палате парламента на 465 мест из-за возмущения избирателей финансовыми скандалами в правящей политсиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

Либерально-демократическая партия (ЛДП) Исибы остается ведущей партией в японском парламенте, смена правительства не ожидается, но результаты выборов создают политическую неопределенность.

Отсутствие большинства затрудняет для действующего премьера проведение политики его партии через парламент, и ему, возможно, придется искать третьего партнера по коалиции. Коалиция ЛДП сохраняет большинство в менее влиятельной верхней палате парламента.

В целом, по данным японских СМИ, правящая коалиция с младшим партнером - партией "Новая Комэйто" получила 215 мест. Это значительно меньше, чем большинство в 279 мест, которое она имела ранее и является худшим результатом коалиции с момента ее кратковременного ухода от власти в 2009 году.

Исиба вступил в должность 1 октября 2024 года и сразу же назначил выборы. Таким образом он надеялся укрепить поддержку после того, как его предшественник Фумио Кисида не смог справиться с возмущением общественности скандалами в ЛДП.

"Результаты на сегодняшний день были чрезвычайно суровыми, и мы относимся к ним очень серьезно. Я считаю, что избиратели говорят нам больше думать и стать партией, которая соответствует их ожиданиям", - сказал глава правительства в воскресенье поздно вечером в эфире японского национального телевидения NHK.

Исиба сказал, что ЛДП все еще будет возглавлять правящую коалицию и будет заниматься ключевыми политическими вопросами, а также будет составлять запланированный дополнительный бюджет и продолжит политическую реформу.

Он отметил, что его партия открыта к сотрудничеству с оппозиционными группами, если это соответствует ожиданиям общественности.

Потенциальные партнеры

Конституционно-демократическая партия Японии во главе с лидером центристов Йосихико Нода достигла на воскресных выборах огромного успеха, получив 148 мест в парламенте из предыдущих 98. "Мы достигли нашей цели - не позволить правящей коалиции получить большинство, что стало главным достижением", - сказал Нода.

Он назвал эти выборы редким шансом для смены правительства и заявил, что стремится возглавить коалицию с другими оппозиционными группами. Однако его партия имела проблемы с поиском партнеров, а многие избиратели были скептически настроены касательно способности и неопытности оппозиции.

Потенциальными дополнительными партнерами Исибы являются Народно-демократическая партия (НДП), которая выступает за снижение налогов, а также консервативная Японская инновационная партия.

Председатель народных демократов Юичиро Тамаки заявил, что он открыт к "частичному альянсу". Председатель Инновационной партии Нобуюки Баба отрицает любые намерения сотрудничать. Центристская НДП увеличила свое количество в четыре раза до 28 мест, в то время как консервативная Инновационная партия снизила его до 38.

Политическая реформа

Исиба также может столкнуться с негативной реакцией со стороны ряда запятнанных скандалом депутатов из фракции бывшего лидера Синдзо Абэ, которых Исиба не поддержал на воскресных выборах, пытаясь вернуть себе поддержку общественности.

Лидерские демократы сейчас менее сплочены и могут вступить в эру недолговечных премьер-министров. Ожидается, что Исиба пробудет в должности как минимум до тех пор, пока правящий блок не утвердит ключевые бюджетные планы в конце декабря.

"Критика общественности касательно скандала с "грязными средствами" усилилась, и это не пройдет легко. Растет чувство справедливости, и люди отвергают привилегии для политиков", - сказал профессор политики и публичной политики Токийского университета Идзуру Макихара.

Он считает, что Исиба нуждается в смелых мерах политической реформы, чтобы восстановить доверие общественности.

В воскресных выборах участвовали 1344 кандидата, в том числе рекордное количество женщин - 314.

Еще одним ударом по правящей коалиции стало то, что ряд ветеранов Либерально-демократической партии, которые занимали должности в правительстве, а также новый лидер партии "Комэйто" Кэити Исии потеряли свои места.

Мнение экспертов

Эксперты говорят, что правительство во главе с Христианско-демократической партией Японии не имеет шансов на успех из-за отсутствия жизнеспособной политики.

"Если они придут к власти и попытаются изменить экономическую и дипломатическую политику нынешнего правительства, это приведет лишь к их быстрому краху", - говорит Макихара.

Реалистично, правящая коалиция Исибы будет искать партнерства либо с Партией инноваций, либо с Демократической партией народа, сказал аналитик.

На избирательном участке в центре Токио некоторые избиратели сказали, что они учитывали коррупционный скандал и экономические меры при принятии решения о том, как голосовать.

Некогда популярный политик, известный своей критикой политики даже собственной партии, Исиба также получил поддержку в связи с падением своего кабинета министров, которое длилось несколько недель.

Исиба пообещал возродить сельскую экономику, решить проблему падения рождаемости в Японии и укрепить оборону. Однако в его кабинете были только две женщины, и это оттолкнуло от него членов фракции под руководством покойного премьер-министра Синдзо Абэ.

Исиба быстро отступил от своей предыдущей поддержки возможности двойной фамилии для супружеских пар и легализации однополых браков, что стало очевидным компромиссом со влиятельными ультраконсерваторами партии.

Его популярность упала из-за "разрыва между тем, что общественность ожидала от него как от премьер-министра, и тем, что он принес как премьер-министр", - отметил политический аналитик The Asia Group Ринтаро Нисимура.