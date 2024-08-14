Премьер Японии Кисида уйдет в отставку в сентябре, - СМИ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил не участвовать в выборах от правящей Либерально-демократической партии в следующем месяце. Это означает, что в стране скоро сменится глава правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

По данным японского общественного вещателя, Фумио заявил о намерении не баллотироваться на следующих президентских выборах ЛДП высокопоставленному чиновнику.

О решении Кисиды уйти в отставку с поста лидера правящей партии в сентябре писал также в среду ряд японских СМИ.

Ожидается, что премьер объяснит свое решение на предстоящей пресс-конференции.

NHK обращает внимание, что соответствующее заявление главы японского правительства прозвучало на фоне недавнего скандала в стране вокруг сбора средств, в который были замешаны несколько фракций ЛДП.

"Недавние опросы NHK показывают, что кабинет Кисиды имеет низкий рейтинг одобрения", - говорится в материале.

Западные обозреватели считают, что преемник Кисиды столкнется с ростом цен, эскалацией геополитической напряженности и потенциальным возвращением Дональда Трампа на пост президента США в следующем году, пишет Reuters.

Трехлетнее премьерство Кисиды

Если действующий глава правительства Японии не будет участвовать в выборах от правящей Либерально-демократической партии в начале осени, его срок на посту премьера, по всей видимости, в сентябре завершится.

Напомним, Кисида вступил в должность премьер-министром Японии 4 октября 2021 года после того, как стал президентом ЛДП с 29 сентября 2021-го.

До этого он был министром иностранных дел Японии (2012 - 2017 годы) в кабинете премьера Абе Синдзо, депутатом Палаты представителей от Либерально-демократической партии.

В течение своего премьерства Кисида настаивал на повышении зарплат и увеличивал расходы на оборону в Японии.

Кроме того, после широкомасштабного вторжения РФ в Украину глава правительства Японии интенсифицировал поддержку Киева со стороны Токио.

Напомним, в середине июня президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Кисида подписали соглашение о гарантиях безопасности/