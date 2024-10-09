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Премьер Японии распустил парламент и объявил досрочные выборы

Среда 09 октября 2024 13:38
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Премьер Японии распустил парламент и объявил досрочные выборы Фото: премьер-министр Японии Сигэру Исиба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба распустил Палату представителей, что открыло путь к проведению всеобщих выборов 27 октября. Это решение Исиба принял через восемь дней после вступления в должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

"Я решил распустить палату, чтобы получить прямое мнение общественности, потому что очень важно, чтобы мы продолжали управлять правительством для защиты Японии и ее народа", - заявил премьер.

Исиба стремится получить вотум доверия и подтвердить свою поддержку на фоне планов реформирования правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), запятнанной скандалами.

Официальная предвыборная кампания стартует 15 октября. Лидер оппозиции, Есихико Нода, обвинил Исибу в отвлечении внимания от коррупционного скандала, связанного с тайным финансированием членов ЛДП. Однако Исиба подчеркнул, что роспуск необходим для защиты интересов страны и народа.

Наблюдатели отмечают, что оппозиция находится в раздробленном состоянии, что играет на руку правящим партиям.

В августе премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о своей отставке, отказавшись участвовать в сентябрьских выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). На его место в конце сентября был избран Сигэру Исиба, который затем был утвержден парламентом как новый премьер-министр страны.

С начала войны Япония предоставила Украине гранты и кредиты на общую сумму 3,6 млрд долларов. Больше помощи оказали только ЕС с 19,5 млрд долларов и США с 15,5 млрд долларов.

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