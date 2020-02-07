У Мінцифри оприлюднили першу статистику застосунку "Дія"

Фото: презентація програми "Дія" (facebook.com/fedorov1991)

У застосунку авторизувались уже понад 310 тисяч користувачів

Нещодавно презентований застосунок проекту "Дія", який наразі представляє собою електронну базу документів водіїв, уже спробували в роботі понад 310 тисяч користувачів. Про це повідомив у Facebook голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зокрема, за його словами, станом на 20:30 у четевер, 6 лютого у застосунку "Дія" успішно авторизувались 310 031 користувачів. Також у "Дії" було успішно відображено 165,9 тисяч водійських посвідчень та 133,6 тисяч технічних паспортів.

"Сервіс віддаленої верифікації працює. З часом, з вашою допомогою, доведемо конверсію до 100%", - написав Федоров.

Застосунок державних послуг онлайн "Дія" став доступний для скачування й зараз у ньому доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Нагадаємо, Нагадаємо, раніше в МВС розповіли, як водії зможуть відновити посвідчення онлайн. Для цього потрібно буде всього лише зробити кілька кліків на будь-якому гаджеті.

Запуск сервісу водійських посвідчень та програми "Дія" у додатку "Дія" був запущений з 16 грудня на стадії бета-тесту.