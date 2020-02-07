ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Мінцифри оприлюднили першу статистику застосунку "Дія"

Новини » Телеком & IT     07.02.2020 - 06:03
У Мінцифри оприлюднили першу статистику застосунку "Дія"
Фото: презентація програми "Дія" (facebook.com/fedorov1991)

У застосунку авторизувались уже понад 310 тисяч користувачів

Нещодавно презентований застосунок проекту "Дія", який наразі представляє собою електронну базу документів водіїв, уже спробували в роботі понад 310 тисяч користувачів. Про це повідомив у Facebook голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зокрема, за його словами, станом на 20:30 у четевер, 6 лютого у застосунку "Дія" успішно авторизувались 310 031 користувачів. Також у "Дії" було успішно відображено 165,9 тисяч водійських посвідчень та 133,6 тисяч технічних паспортів.

"Сервіс віддаленої верифікації працює. З часом, з вашою допомогою, доведемо конверсію до 100%", - написав Федоров.

Застосунок державних послуг онлайн "Дія" став доступний для скачування й зараз у ньому доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Нагадаємо, Нагадаємо, раніше в МВС розповіли, як водії зможуть відновити посвідчення онлайн. Для цього потрібно буде всього лише зробити кілька кліків на будь-якому гаджеті.

Запуск сервісу водійських посвідчень та програми "Дія" у додатку "Дія" був запущений з 16 грудня на стадії бета-тесту.

Уряд запустить 50 онлайн-послуг у 2020 році Держава в смартфоні: в Україні запустили додаток "Дія"
Новини України смартфонэлектронное управлениеМихайло Федоров
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся