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Мінцифри оголосила запуск сервісу водійських прав і додатку "Дія"

Новини » Телеком & IT     11.12.2019 - 14:34
Мінцифри оголосила запуск сервісу водійських прав і додатку "Дія"
Фото: Михайло Федоров (РБК-Україна)

Бета-тестування додатку "Дія" розпочнеться з 16 грудня

Сервіс електронних водійських прав в додатку "Дія" буде запущений з 16 грудня на стадії бета-тесту. Про це на брифінгу заявив віце-прем'єр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що з 11 грудня Міністерство цифрової трансформації починає прийом заявок на тестування бета-версії мобільного додатку "Дія". Прийом заявок триватиме до 16 грудня, після чого розпочнеться офіційне тестування додатку з доступом до цифрових прав і техпаспорта.

Додаткову інформацію про умови участі можна отримати за посиланням team.diia.gov.ua.

За словами Федорова, додаток отримує інформацію з реєстру МВС, тому "Дія" відображає тільки посвідчення тих водіїв, які отримали їх після 2013 року і мають "прикріплене" до прав фото в реєстрі.

"Однак ми знайшли рішення проблеми. За згодою цифрове посвідчення буде підтягуватися з демографічного реєстру, тому в цілому 6 млн українців зможуть отримати цифрові водійські документи", - додав він.

Доступ до тестування отримають 20 тисяч водіїв. Пройти ідентифікацію тестувальники зможуть через BankID. Верифікація даних посвідчення буде відбуватися за рахунок QR-коду.

Нагадаємо, раніше в МВС розповіли, як водії зможуть відновити права онлайн. Для цього потрібно буде всього лише зробити кілька кліків на будь-якому гаджеті.

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