ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд впровадить мобільний додаток для виклику поліції 

Новини » Політика     04.03.2020 - 20:27
Уряд впровадить мобільний додаток для виклику поліції 
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Додаток отримає назву My Pol

Найближчим часом громадяни зможуть викликати Національну поліцію за допомогою мобільного додатка. Про це повідомив міністра внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, мобільний додаток буде мати назву My Pol.

"Зараз я вам продемонструю ще одну новину, яку ми будемо пропонувати. Це додаток My Pol. Кожен зможе користуватись ним і терміново зв'язатися з поліцією. Найближчим часом", - заявив Аваков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній раді України напрацюють механізм електронного голосування на виборах. Робочу групу буде утворено спільно з комітетом з питань цифрової трансформації.

Також РБК-Україна писало, що в Міністерство цифрової трансформації запустило в Україні національну онлайн-платформу для бізнесменів "Дія.Бізнес". Наразі він працює у тестовому режимі, однак на порталі можна буде проконсультуватись з фахівцями, знайти бізнес-ідеї та подивитись кейси успішних бізнес-проектів.

Крім того, в Україні запущено сервіс електронних водійських прав у додатку "Дія". Нещодавно представлений додаток "Дія", який на даний час є електронною базою документів водіїв, уже спробували в роботі понад 310 тисяч користувачів.

Рада перейшла до звіту правоохоронців ДБР провело обшуки в ГУ Нацполіції Вінницької області
Новини України полицияприложениеАрсен Аваков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся