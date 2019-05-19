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В ЄС повідомили, що Британія має право на свого єврокомісара

Новини » Політика    19.05.2019 - 19:03
В ЄС повідомили, що Британія має право на свого єврокомісара
Фото: Мішель Барньє (twitter.com/Amazing_Europe)

Барньє заявив, що поки Британія у складі ЄС, вони мають право і свої обов'язки

Головний парламентер Євросоюзу по Brexit Мішель Барньє заявив, що виступає на підтримку висування Британією кандидатури нового єврокомісара на ряду з іншими країнами-членами ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Барньє повідомив, що поки Британія є членом ЄС, вона має право і свої обов'язки.

"Це включає в себе право комісара і право бути представленим членами Європейського парламенту. Дворівневого парламенту не буде", - заявив головний парламентер.

Також він заявив, що нинішня угода по Brexit є єдиним способом для того, щоб Британія змогла впорядковано покинути складу Євросоюзу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що опозиція Британії не буде підтримувати змінений законопроект за Brexit. Лідер опозиції Британії Джеремі Корбін заявив, що якщо законопроект за Brexit буде в основному схожий на той, який був раніше, то вони не будуть підтримувати нову спробу прем'єра-міністра Терези Мей здійснити операцію по виходу Британії з складу ЄС

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