Мей запропонує парламенту варіанти покращення угоди щодо Brexit

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Обговорення пропозицій Мей розпочнеться 20 травня

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей запропонує британським депутатам пакет заходів для включення їх в проект угоди щодо виходу Британії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Мей для газети The Sunday Times.

Зазначається, що покращення угоди дасть можливість Мей отримати підтримку необхідної кількості британських парламентарів щодо її плану по реалізації процесу Brexit.

"Я не буду просто просити депутатів подумати ще раз. Замість цього я попрошу їх оцінити свіжим поглядом нову та покращену угоду та підтримати її", - написала вона.

Очікується, що обговорення пропозицій покращення угоди щодо Brexit розпочнеться вже у понеділок, 20 травня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей обговорила з міністрами варіант другого референдуму за Brexit. Вона провела таємну зустріч з помічниками і міністрами, на якій обговорювалися можливі шляхи проведення другого референдуму за Brexit.

Крім того, уряд Британії має намір домовитися про укладення угоди по виходу з Європейського союзу до липня. Це може збільшить шанси британських депутатів, обраних на європейських виборах, зайняти місця в Європарламенті.