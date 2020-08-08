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Уряд затвердив проект гуманітарної допомоги Лівану через вибух у Бейруті

Київ, Субота 08 серпня 2020 14:52
Уряд затвердив проект гуманітарної допомоги Лівану через вибух у Бейруті
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

Точний розмір допомоги не названий

Уряд затвердив проект гуманітарної допомоги Лівану після масштабних вибухів в столиці країни Бейруті.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Точний розмір допомоги не названий.

"Уряд затвердив проект указу президента про надання гуманітарної допомоги Лівану у зв'язку з тим страшним вибухом, який стався в порту Бейрута", - написав він.

Нагадаємо, після вибуху в Бейруті 30 громадян України звернулися за допомогою в посольство: у трьох українських сімей серйозно пошкоджено житло.

Раніше повідомлялося, що Україна готова надати всю необхідну допомогу Лівану, заявив Шмигаль; рятувальники готові вилетіти до Бейрута в будь-який час.

За попередніми даними, вибух у порту Бейрута стався під час зварювальних робіт на одному зі складів, де знаходилося 2700 тонн конфіскованої селітри; як виявилося, селітра була конфіскована 2014 року в російського бізнесмена.

В результаті вибуху в Бейруті загинули як мінімум понад 130 осіб, ще понад 5 тисяч постраждали.

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