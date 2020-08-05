ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна готова надати допомогу Лівану, - Шмигаль

Київ, Середа 05 серпня 2020 13:51
Україна готова надати допомогу Лівану, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Загін українських рятувальників вже готовий вилетіти до Лівану

У зв'язку з вибухом в Бейруті українська сторона готова надати всю необхідну допомогу Лівану. Спеціальний загін рятувальників готовий вилетіти до країни в будь-який час.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна вже звернулася до Ліванської Республіки з пропозицією про надання необхідної допомоги ... і нашими рятувальниками, відповідний загін готовий вилетіти в будь-який момент. Наскільки я знаю, зараз триває засідання уряду Лівану, вони будуть приймати рішення про те, якого типу допомога їм потрібна", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадян України немає серед загиблих або постраждалих у результаті вибуху в Бейруті; на даний момент загалом загинули більше 100 осіб і більше 4 000 постраждали.

За попередніми даними, вибух у порту Бейрута стався під час зварювальних робіт на одному зі складів, де знаходилося 2700 тонн конфіскованої селітри; як виявилося, селітра була конфіскована 2014 року в російського бізнесмена.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БейрутДенис ШмигальВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся