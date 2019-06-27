У Кабміні розповіли, на скільки знизяться тарифи на тепло

Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Найменше зекономлять Львівська, Хмельницька та Запорізька області

Після рішення Кабінету міністрів про граничні тарифи на теплопостачання та гарячу воду у середньому тариф на опалення по всій Україні має знизитися на 14%. Про це свідчать дані інфографіки, опублікованої на сайті уряду.

Наведені дані свідчать, що найбільше зекономлять на опаленні у Кіровоградській області - 34,2%. Тариф за опалення тут становив 2129,08 грн, тепер же він становитиме 1400 грн. У результаті, у Кіровоградській області зекономлять 729 грн.

Вказано, що у Волинській області економія у 24,2%. Було 1847,75 - стане 1400 грн. Виходить, що населення області зекономить 448 грн.

У Рівненській області тариф на опалення знизиться на 22,0%. Було 1795,53 грн - стане 1400 грн, економія у 396 грн.

При цьому найменше зекономлять у Львівській області - 4,6% (68 грн), у Хмельницькій області - 5,4% (81 грн) та Запорізькій області - 5,5% (81 грн).

Крім того, тариф на опалення у Київській області знизиться на 13,1% або на 212 грн.

Нагадаємо, раніше глава уряду Володимир Гройсман доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Державній аудиторській службі провести аудит усіх теплокомуненерго з приводу об'єктивності існуючої вартості тепла і води.

Як писало РБК-Україна, 26 червня Кабмін встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років.