ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні розповіли, на скільки знизяться тарифи на тепло

Новини » Економіка    27.06.2019 - 11:47
У Кабміні розповіли, на скільки знизяться тарифи на тепло
Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Найменше зекономлять Львівська, Хмельницька та Запорізька області

Після рішення Кабінету міністрів про граничні тарифи на теплопостачання та гарячу воду у середньому тариф на опалення по всій Україні має знизитися на 14%. Про це свідчать дані інфографіки, опублікованої на сайті уряду.

У Кабміні розповіли, на скільки знизяться тарифи на тепло

Наведені дані свідчать, що найбільше зекономлять на опаленні у Кіровоградській області - 34,2%. Тариф за опалення тут становив 2129,08 грн, тепер же він становитиме 1400 грн. У результаті, у Кіровоградській області зекономлять 729 грн.

Вказано, що у Волинській області економія у 24,2%. Було 1847,75 - стане 1400 грн. Виходить, що населення області зекономить 448 грн.

У Рівненській області тариф на опалення знизиться на 22,0%. Було 1795,53 грн - стане 1400 грн, економія у 396 грн.

При цьому найменше зекономлять у Львівській області - 4,6% (68 грн), у Хмельницькій області - 5,4% (81 грн) та Запорізькій області - 5,5% (81 грн).

Крім того, тариф на опалення у Київській області знизиться на 13,1% або на 212 грн.

Нагадаємо, раніше глава уряду Володимир Гройсман доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Державній аудиторській службі провести аудит усіх теплокомуненерго з приводу об'єктивності існуючої вартості тепла і води.

Як писало РБК-Україна, 26 червня Кабмін встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років.

Кабмін доручив провести аудит усіх ТКЕ щодо тарифів на тепло і воду Кабмін встановив граничні тарифи на ЖК послуги
Новини України Кабінет Міністрів Українитарифитеплоснабжение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся