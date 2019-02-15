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Мінфін затвердив корпоратизацію "Укренерго"

Новини » Енергетика    15.02.2019 - 18:07
Мінфін затвердив корпоратизацію "Укренерго"
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Міністерство отримало в управління компанію Укренерго і реалізує зміни в компанії

Міністр фінансів України Оксана Маркарова підписала наказ про перетворення ДП НЕК "Укренерго" на акціонерне товариство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра у Facebook.

Міністр зазначила, що таким чином розпочався процес корпоратизації компанії, який планується провести максимально швидко.

Крім того, Маркарова повідомила, що Мінфін розпочав роботу по приведенню у відповідність всіх договорів з міжнародними фінансовими організаціями (EBRD, WB, KfW, EIB) "для прискорення вибірки коштів і прогресу в реалізації проектів, які підвищать ефективність роботи".

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні 2018 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості скасувало свої накази від грудня 2017 року, які передбачали план заходів щодо реорганізації унітарного держпідприємства НЕК "Укренерго" в акціонерне товариство, а також створення комісії по перетворенню держкомпанії.

Міністерство фінансів отримало в управління НЕК "Укренерго" 4 лютого 2019 року. До того компанія знаходилася в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Нагадаємо, у лютому 2019 року НЕК "Укренерго" подало позов до Окружного адміністративного суду Києва до Міністерства енергетики та вугільної промисловості. За інформацією РБК-Україна, претензії держкомпанії до Міненерговугілля виникли через те, що відомство з жовтня відмовляє оператору у підписанні платіжних доручень по виплаті кредитів міжнародних фінансових організацій (МФО).

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