"Укренерго" передали в управління Мінфіну

Фото: Укренерго (УНІАН)

Передача компанії іншому відомству означає завершення процедури анбандлінгу та корпоративної реформи

Кабінет міністрів оприлюднив розпорядження про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" із сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості до сфери управління Міністерства фінансів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 14 листопада 2018 року. № 1001-р.

Згідно з розпорядженням, майно, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі, що перебувають на балансі державного підприємства "Укренерго", закріплюються за акціонерним товариством на праві господарського відання та не підлягають відчуженню.

Як зазначили в "Укренерго", перехід компанії від Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів означає завершення процедури анбандлінгу та корпоративної реформи "Укренерго" у відповідності з українським законодавством та зобов’язаннями перед Енергетичним Співтовариством, а також є обов’язковою передумовою сертифікації "Укренерго".

"До речі, підпорядкування оператора системи передачі Мінфіну є поширеною практикою в Європі, з енергосистемою якою в найближчі роки ми маємо інтегрувати українську електроенергетику", - йдеться в повідомленні компанії у Facebook.

Як повідомляло РБК-Україна, рішення про передачу оператора енергосистеми в інше відомство пов'язано з необхідністю виконання ряду умов щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1 млрд євро.

Зокрема, йдеться про впровадження корпоративного управління в НЕК "Укренерго" і про необхідність досягти "істотного прогресу у підготовці "Укренерго" до сертифікації в якості незалежного оператора". Сертифікат оператора мають підтвердити в Енергоспівтоваристві ЄС. Таку сертифікацію держкомпанія може отримати тільки після корпоратизації (реорганізації з унітарного підприємства в акціонерне товариство), впровадження наглядової ради, а також анбандлінгу.

У випадку з "Укренерго" анбандлінг означає, що Міненерго мало передати компанію іншому відомству або вивести зі свого підпорядкування сегмент генерації. Це необхідно зробити, оскільки норми Третього енергопакету ЄС передбачають розділення функцій транспортування, постачання та генерації електроенергії.

Глава наглядової ради "Укренерго" Шевкі Аджунер. в інтервю РБК-Україна заявив, що анбандлінг "Укренерго" - цілком реальне завдання, оскільки "Укренерго" не володіє активами в генерації і дистрибуції. За його словами анбандлінг може відбутися у 2019 році.