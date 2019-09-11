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Кабмін готовий затвердити анбандлинг "Нафтогазу" до переговорів щодо газу

Новини » Економіка    11.09.2019 - 19:59
Кабмін готовий затвердити анбандлинг "Нафтогазу" до переговорів щодо газу
Фото: Олексій Оржель (menr.gov.ua)

Прийняти модель анбандлинга "Нафтогазу" можуть 19 вересня

Кабінет міністрів України може прийняти модель анбандлинга НАК "Нафтогаз України" - відділення оператора газотранспортної системи (ГТС), до наступних тристоронніх переговорів. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Олексій Оржель, передає прес-служба відомства.

За словами Оржеля, модель відділення ГТС може бути прийнята до 19 вересня.

"Ми досягли непоганої швидкості в цьому процесі. Ми намагаємося знайти правильне рішення і навіть раніше, ніж відбудуться тристоронні переговори 19 вересня. Я переконаний, що ми скоро будемо готові представити загальну картину анбандлинга", - заявив Оржель.

Міністр зазначив, що рішення по анбандлингу може бути прийняте вже на наступному засіданні Кабінету Міністрів.

Нагадаємо, раніше українська делегація у Брюсселі перед тристоронніми газовими переговорами представила Єврокомісії узгоджену модель анбандлинга НАК "Нафтогаз України".

Також повідомлялося, що, за словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, Україна має достатня кількість запасів газу для сильної позиції на переговорах з РФ.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниНафтогаз УкраїниАнбандлінг
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