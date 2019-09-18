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Кабмін підпорядкував "Магістральні газопроводи" Мінфіну

Новини » Економіка    18.09.2019 - 13:26
Кабмін підпорядкував "Магістральні газопроводи" Мінфіну
Фото: Олексій Оржель (menr.gov.ua)

Це була вимога європейських партнерів

Кабінет міністрів України на засіданні 18 вересня ухвалив рішення підпорядкувати компанію "Магістральні газопроводи" Міністерству фінансів. Про це на брифінгу сказав міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

Як відзначив міністр, компанію передали з підпорядкування Міністерства енергетики та навколишнього середовища.

"Ми передали цю компанію Мінфіну, це була вимога наших європейських партнерів", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 5 червня вніс зміни в план реструктуризації НАК "Нафтогаз України" з метою відокремлення діяльності з транспортування і зберігання (закачування, відбір) природного газу. Згідно з планом "Нафтогаз" повинен забезпечити вжиття заходів, необхідних для належного функціонування з 1 січня 2020 року ПАТ "Магістральні газопроводи України" як оператора газотранспортної системи.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України отримало право на управління держпідприємством "Укренерго" 4 лютого 2019 року. Ця компанія раніше також перебувала в управлінні Міненерго.

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