Зокрема, ЄБРР зацікавлений у співпраці з "Укрзалізницею"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зацікавлений у фінансуванні інфраструктурних проектів України, зокрема ПАТ "Укрзалізниця". Про це заявив перший віце-президент ЄБРР Юрген Рігтерінк у ході зустрічі з керівниками транспортної галузі України, повідомляє прес-служба УЗ.

"Я на посаді першого віце-президента ЄБРР всього 9 тижнів, і той факт, що я з візитом в Україні, говорить про важливість нашої співпраці та наших спільних проектів. Ми зацікавлені в поглибленні співпраці та збільшенні інвестицій", - заявив представник ЄБРР, додавши, що "Укрзалізниця" для ЄБРР є важливим та надійним клієнтом.

Як повідомляється, наразі УЗ та ЄБРР реалізують проект з придбання 7 тис. вантажних вагонів за кредитні кошти.

"Ми розраховуємо і на подальшу співпрацю з ЄБРР щодо залучення кредитних коштів у розвиток інфраструктури, придбання локомотивів та вагонів, будівництва логістичних центрів", - зазначив глава УЗ Євген Кравцов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄБРР заклав до нової програми інвестиції в енергетику і банківський сектор України.