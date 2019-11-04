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Орбан став прем'єром Румунії

Новини » Політика     04.11.2019 - 17:46
Орбан став прем'єром Румунії
Фото: Людовик Орбан (facebook com ludovic орбан 79)

За склад нового кабміну проголосували 240 депутатів

Парламент Румунії проголосував за призначення нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mediafax.ro.

Як повідомляється, за склад нового кабінету міністрів віддали свої голоси 240 депутатів. Своїм голосуванням вони схвалили уряд у складі 16 міністрів і програму управління Національно-ліберальної партії.

Зазначимо, Людовик Орбан очолює Національно-ліберальну партію (PNL), яка є членом правоцентристської альянсу Європейської народної партії.

Нагадаємо, 24 жовтня Національно-ліберальна партія Румунії представила остаточний склад нового уряду. В уряді, окрім прем'єра, буде 16 міністрів і один заступник прем'єра.

Додамо, що наступні парламентські вибори в Румунії офіційно повинні відбутися наприкінці 2020 або на початку 2021 року.

15 жовтня президент Румунії Клаус Йоханнис попросив Людовика Орбана сформувати уряд.

Крім того, 10 жовтня соціал-демократична уряд Румунії закінчило свою роботу в результаті оголошення парламентом вотуму недовіри. Відставку уряду підтримали 238 членів двопалатного парламенту з 233 необхідних.

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