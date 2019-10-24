ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Румунії представили новий склад уряду

Новини » Політика    24.10.2019 - 15:59
У Румунії представили новий склад уряду
Ілюстративне фото (wikimedia.org/Tiia Monto)

В уряді, окрім прем'єра, буде 16 міністрів і один заступник прем'єра

Національно-ліберальна партія Румунії представила остаточний склад нового уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mediafax.ro.

Як зазначається, кандидат у прем'єри Людовик Орбан представив новий склад кабінету міністрів, який буде запропонований парламенту для затвердження.

В уряді, окрім прем'єра, буде 16 міністрів і один заступник прем'єра.

На посаду глави Міністерства закордонних справ запропонували кандидатуру Богдана Ауреску, який вже був міністром закордонних справ у 2014-2015 роках. Також між 2004 і 2009 роками Ауреску був головним юридичним консультом його країни в територіальній суперечці між Україною і Румунією, яку Румунія поставила перед Міжнародним судом.

Відзначимо, наступні парламентські вибори у Румунії офіційно мають відбутися наприкінці 2020 або на початку 2021 року. Однак вони можуть бути перенесені після того, як румуни в листопаді оберуть нового президента.

Нагадаємо, 15 жовтня президент Румунії Клаус Йоханнис попросив Людовика Орбана сформувати уряд.

Додамо, що 10 жовтня соціал-демократична уряд Румунії закінчило свою роботу в результаті оголошення парламентом вотуму недовіри. Відставку уряду підтримали 238 членів двопалатного парламенту з 233 необхідних.

Президент Ізраїлю доручив сформувати уряд конкуренту Нетаньяху Президент Румунії запропонував Орбану посаду прем'єра
Новини України Румынияправительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся