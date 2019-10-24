У Румунії представили новий склад уряду

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В уряді, окрім прем'єра, буде 16 міністрів і один заступник прем'єра

Національно-ліберальна партія Румунії представила остаточний склад нового уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mediafax.ro.

Як зазначається, кандидат у прем'єри Людовик Орбан представив новий склад кабінету міністрів, який буде запропонований парламенту для затвердження.

В уряді, окрім прем'єра, буде 16 міністрів і один заступник прем'єра.

На посаду глави Міністерства закордонних справ запропонували кандидатуру Богдана Ауреску, який вже був міністром закордонних справ у 2014-2015 роках. Також між 2004 і 2009 роками Ауреску був головним юридичним консультом його країни в територіальній суперечці між Україною і Румунією, яку Румунія поставила перед Міжнародним судом.

Відзначимо, наступні парламентські вибори у Румунії офіційно мають відбутися наприкінці 2020 або на початку 2021 року. Однак вони можуть бути перенесені після того, як румуни в листопаді оберуть нового президента.

Нагадаємо, 15 жовтня президент Румунії Клаус Йоханнис попросив Людовика Орбана сформувати уряд.

Додамо, що 10 жовтня соціал-демократична уряд Румунії закінчило свою роботу в результаті оголошення парламентом вотуму недовіри. Відставку уряду підтримали 238 членів двопалатного парламенту з 233 необхідних.