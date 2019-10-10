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Парламент Румунії оголосив вотум недовіри уряду

Новини » В світі    10.10.2019 - 16:03
Парламент Румунії оголосив вотум недовіри уряду
Фото: прем'єр-міністр Румунії Віоріка Дансила (EPA)

Тепер президент повинен призначити нового прем'єр-міністра

У четвер, 10 жовтня, соціал-демократичні уряд Румунії закінчить свою роботу в результаті оголошення парламентом вотуму недовіри. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight.

Як зазначається, відставку уряду підтримали 238 членів двопалатного парламенту з 233 необхідних.

"Правляча партія "СДП" наказала своїм депутатам не брати участь у голосуванні. Але деякі з них не послухалися і проголосували за відставку уряду, чим викликали захоплення у своїх опозиційних колег", - йдеться в повідомленні.

Опозиція звинуватила уряд у політизації державних інститутів, який призначи"нездібних членів правлячої партії, які завдали шкоди економіці, і не змогли здійснити необхідні реформи".

Падіння уряду означає, що президент Румунії Клаус Йоханніс тепер повинен буде призначити нового прем'єр-міністра, кандидатуру якого має підтримати більшість з парламентарів.

"Якщо парламент двічі відхилить пропозицію Йоханніса, дострокові вибори відбудуться, швидше за все, в першому кварталі 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Румунії. Глави держав обговорили співпрацю в енергетичній та торговельній сферах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Румунії при ДТП з вантажівкою загинули 10 людина і ще семеро постраждали.

У Румунії при ДТП з вантажівкою загинули 10 людей Зеленський зустрівся з президентом Румунії
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