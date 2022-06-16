Уряд пропонує зміни в законі для військових та їх сімей: що відомо
Фото: Тарас Мельничук (РБК-Україна)
Уряд пропонує Верховній Раді внести зміни до Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Мова йде про заохочення до військової служби за контрактом, гарантії соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.
За його словами, законопроект пропонує:
- Запровадити норму щодо встановлення п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями для всіх категорій військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби);
- Урегулювати питання щодо медичного, продовольчого та речового забезпечення резервістів і військовозобов’язаних, призваних на збори;
- Урегулювати питання щодо позачергового забезпечення місцевими радами дітей резервістів під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві місцями в дитячих закладах за місцем проживання;
- Урегулювати питання щодо надання можливості військовослужбовцям на догляд за хворою дитиною віком до 14 років.
Нагадаємо, днями Володимир Зеленський наголосив, що у зоні бойових дій має вистачати всього необхідного для захисту.
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