ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Уряд пропонує зміни в законі для військових та їх сімей: що відомо

Новость на русском →
Україна, Четвер 16 червня 2022 21:27
Уряд пропонує зміни в законі для військових та їх сімей: що відомо Фото: Тарас Мельничук (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Уряд пропонує Верховній Раді внести зміни до Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Мова йде про заохочення до військової служби за контрактом, гарантії соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

За його словами, законопроект пропонує:

  • Запровадити норму щодо встановлення п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями для всіх категорій військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби);
  • Урегулювати питання щодо медичного, продовольчого та речового забезпечення резервістів і військовозобов’язаних, призваних на збори;
  • Урегулювати питання щодо позачергового забезпечення місцевими радами дітей резервістів під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві місцями в дитячих закладах за місцем проживання;
  • Урегулювати питання щодо надання можливості військовослужбовцям на догляд за хворою дитиною віком до 14 років.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський наголосив, що у зоні бойових дій має вистачати всього необхідного для захисту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Уряд
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена