Зеленський заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Україні

Президент зазначив, що є проблеми з опалювальним сезоном у Львівській області
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що існує загроза зриву опалювального сезону в Україні. Про це він розповів під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.
При цьому президент відзначив, що займається цією проблемою.
"Йде повна загроза опалювального сезону. В тій чи області. Зараз не важливо де, по всій Україні. Я знаю і я цим займаюся", - заявив він.
Зокрема, Зеленський зазначив проблеми з опалювальним сезоном у Львівській області.
Нагадаємо, Антимонопольний комітет України попередив про штрафи за зрив опалювального сезону компанії-теплопостачальники, які є монополістами. Відзначається, що штраф становитиме до 10 % доходу за останній звітний рік.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що на останньому засіданні Кабінету міністрів України прийняли рішення створити робочу групу для вирішення проблем з початком опалювального сезону.
Крім того, 8 жовтня в Івано-Франківську розпочався опалювальний сезон. 4 жовтня почали подавати тепло в дев'ять медустанов, а з 8 вересня - і квартири багатоповерхівок.