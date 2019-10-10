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Зеленський заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Україні

Новини » Політика    10.10.2019 - 19:29
Зеленський заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Україні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент зазначив, що є проблеми з опалювальним сезоном у Львівській області

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що існує загроза зриву опалювального сезону в Україні. Про це він розповів під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому президент відзначив, що займається цією проблемою.

"Йде повна загроза опалювального сезону. В тій чи області. Зараз не важливо де, по всій Україні. Я знаю і я цим займаюся", - заявив він.

Зокрема, Зеленський зазначив проблеми з опалювальним сезоном у Львівській області.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України попередив про штрафи за зрив опалювального сезону компанії-теплопостачальники, які є монополістами. Відзначається, що штраф становитиме до 10 % доходу за останній звітний рік.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на останньому засіданні Кабінету міністрів України прийняли рішення створити робочу групу для вирішення проблем з початком опалювального сезону.

Крім того, 8 жовтня в Івано-Франківську розпочався опалювальний сезон. 4 жовтня почали подавати тепло в дев'ять медустанов, а з 8 вересня - і квартири багатоповерхівок.

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