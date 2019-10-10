АМКУ штрафуватиме теплопостачальників за зрив опалювального сезону

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Йдеться про компанії-монополісти, які не надають послуги, коли немає альтернативних почтачальників

Антимонопольний комітет України (АМКУ) попередив про штрафи за зрив опалювального сезону компанії-теплопостачальники, які є монополістами. Про це йдеться у прес-службі АМКУ.

Зокрема, як заявили в Комітеті, штраф становитиме до 10 % доходу за останній звітний рік.

"Відмова суб’єкта, що займає монопольне становище (а саме такими в більшості є теплопостачальники), від реалізації товару за відсутності його альтернативи, може мати ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем", - пояснили в АМКУ.

Комітет провів також дослідження нинішньої ситуації із опаленням у низці регіонів, де було виявлено наступні порушення конкурентного законодавства як з боку теплопостачальників, так і з боку місцевих органів влади:

встановлення "завищених" тарифів за послуги з централізованого теплопостачання;

надання послуг неналежної якості та відмова у проведенні перерахунків за неякісно надані послуги;

нарахування за послуги за нормами споживання при наявності приладів обліку;

збільшення тарифу без попередження споживачів.

Реальну загрозу опалювальному сезону, за даними Комітету, несуть неврегульовані питання між "Нафтогазом", операторами газорозподільчих мереж та теплопостачальниками. Через відшкодування різниці в тарифах на теплопостачання та значну заборгованість споживачів за тепло окремі організації погрожують не розпочинати опалювальний сезон, допоки ці проблеми не вирішаться.

"Комітет прекрасно усвідомлює, що його втручання не матиме ефекту без усунення системних проблем галузі, які потребують дій інших органів влади. Тому настанови та рекомендації були надіслані Міністерству розвитку громад та територій України", - зазначили в АМКУ.

Крім того, задля надійного і безпечного опалювального сезону відділення АМКУ надали органам місцевого самоврядування та теплопостачальникам 360 рекомендацій.

Нагадаємо, на останньому засіданні Кабінету міністрів України прийняли рішення створити робочу групу для вирішення проблем з початком опалювального сезону.