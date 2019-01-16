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Уряд пропонує врегулювати верифікацію соцвиплат

Новини » Фінанси    16.01.2019 - 15:17
Уряд пропонує врегулювати верифікацію соцвиплат
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Кабмін підтримав проект Мінфіну щодо виявлення нецільових виплат

Кабінет міністрів України пропонує врегулювати правові та організаційні засади проведення верифікації та підвищити ефективність державних виплат. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, з 2016 року Міністерство фінансів проводить комплексний моніторинг і аналіз державних видатків на соціальну підтримку населення. У теж час, виходячи з міжнародного досвіду, не за адресою може розподілятися до 30% коштів, передбачених на соцвиплати.

У відомстві також зазначають, що після спрощення порядку оформлення субсидій (з переліку документів достатньо подати лише заяву та декларацію про доходи) з'явилися ризики зловживань. Саме верифікація має виявити цільові виплати.

Минулого року Мінфін подав 7,5 млн рекомендацій щодо перевірки 6 млн одержувачів соціальної допомоги. Завдяки верифікації в 2017-2018 роках вдалося запобігти нецільовому використанню не менше 14 млрд гривень.

 

Фото: законопроект про верифікації виплат

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінфін відновив верифікацію пільг і субсидій.

До цього Конституційний суд постановив, що Мінфін не може отримувати персональні дані отримувачів соцвиплат без дозволу.

 

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