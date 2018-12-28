Мінфін відновив верифікацію пільг і субсидій

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перерва у верифікації була викликана рішенням Конституційного суду

Міністерство фінансів України відновило верифікацію виплат громадянам соціальної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначили в міністерстві, це стало можливим завдяки змінам до Бюджетного кодексу, які дозволяють отримання персональних даних при верифікації та моніторингу державних виплат (законопроект №9084).

З огляду на рішення Конституційного суду, з 11 жовтня 2018 року, Мінфін не отримував нові дані з реєстрів для перевірки інформації, поданої отримувачами соціальної допомоги, на відповідність критеріям визначеним законодавством. "За цей час ймовірні неправомірні виплати оцінюються у понад 171 млн грн", - підрахували в міністерстві.

За даними прес-служби, з початку цього року Мінфін надав 7,5 млн рекомендацій щодо 6 млн отримувачах соціальної допомоги. "Завдяки верифікації у 2017-2018 роках вдалося запобігти неефективному використанню щонайменше 14 млрд грн", - стверджують у міністерстві.

Зараз Мінфін розробив і подав на розгляд уряду проект закону "Про верифікацію та моніторинг державних виплат".

Нагадаємо, 23 грудня глава держави Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Законом визначається, що при здійсненні повноважень по контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соцвиплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового соціального та пенсійного держстрахування, з метою забезпечення адресності та недопущення призначення, нарахування та/або здійснення неправомірних соціальних виплат Мінфін має право на безкоштовне отримання інформації, яка містить банківську таємницю, персональні дані, і на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банкам даних, власником (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. Для отримання і обробки таких персональних даних Мінфін не вимагає отримання на це згоди фізосіб.