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Уряд Польщі сподівається на блокування "Північного потоку-2"

Варшава, Неділя 13 вересня 2020 21:33
Уряд Польщі сподівається на блокування "Північного потоку-2"
Фото: Збігнєв Рау (facebook.com/ZbigniewRau)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау висловив надію, що Німеччина заблокує завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Він заявив, що відповідні вимоги висувають Німеччини Європейський союз і США.

Про це повідомляє "Польське радіо".

"Аргументи, які представляють США, дуже раціональні. Адже якщо повинні платити Росії за газ, а вона потім ці фінансові кошти буде використовувати на діяльність, спрямовану проти Заходу, то такі дії не мають раціонального підстави", - сказав Рау.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що долю "Північного потоку-2" повинна вирішити Німеччина, а не Європейський союз.

До цього міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас не виключив можливість зупинки будівництва "Північного потоку-2" в якості реакції на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також РБК-Україна писало, що Польща готова надати Німеччині альтернативу "Північному потоку-2". У разі відмови від російського газопроводу Варшава пропонує Берліну власну газотранспортну інфраструктуру.

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