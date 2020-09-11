У Німеччині не виключають зупинку будівництва "Північного потоку-2"

Фото: Хайко Маас (flickr.com)

У Німеччині розглядають варіант припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2" в якості реакції на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. В Німеччині вважають, що проти Росії необхідно вводити санкції.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Хайко Маас в ефірі телеканалу ZDF.

Він зазначив, що на порядок дений винесуть всі варіанти.

"Росія, взявши участь в розслідуванні (інциденту з Навальний, - ред.), може внести вклад в те, щоб таке рішення (про припинення будівництва "Північного потоку-2", - ред.) не було прийнято", - заявив Маас.

Нагадаємо, Навальний знепритомнів 20 серпня у час перельоту з Томська в Москву. Його госпіталізували. Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Потім опозиціонера перевезли до берлінської клініки "Шаріте". Пізніше уряд Німеччини офіційно оголосив, що політика отруїли речовиною з групи отрут "Новачок".

Зазначимо, що в берлінській клініці Charite посилили охорону російського опозиціонера Олексія Навального.

Крім того, німецькі лікарі вивели Навального з коми, його стан покращився.