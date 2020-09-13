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Майбутнє "Північного потоку-2" має вирішити Німеччина, а не ЄС, - Боррель

Брюссель, Неділя 13 вересня 2020 14:56
Майбутнє "Північного потоку-2" має вирішити Німеччина, а не ЄС, - Боррель
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)
Автор: Дмитро Левицький

Уряд Німеччини повинен самостійно визначитися, чи зупиняти будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Зупинку проекту в Берліні розглядають як реакцію на отруєння російського опозиціонера Навального.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю Financial Times.

"Газопровід "Північний потік 2" не є європейським проектом. Потрібно сказати, що комісія ніколи не виявляла сильного ентузіазму щодо "Північного потоку 2", - сказав він.

Нагадаємо, зупинку будівництва "Північного потоку-2" у відповідь на отруєння не виключав міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Водночас канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляла, що у Євросоюзі не пов'язують отруєння Навального з припиненням будівництва "Північного потоку-2".

Ідеї зупинки будівництва російського газопроводу підтримала прем'єр-міністр Данії, наголосивши, що завжди була проти "Північного потоку-2".

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