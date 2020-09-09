ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Польща може надати Німеччині альтернативу "Північному потоку-2"

Варшава, Середа 09 вересня 2020 15:38
Польща може надати Німеччині альтернативу "Північному потоку-2"
Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Польщі може запропонувати Німеччині свою газотранспортну інфраструктуру у випадку відмови від проекту "Північний потік - 2". При цьому у Польщі вважають, що "Північний потік - 2" суперечить солідарності та енергетичної безпеки.

Про це заявив прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер в ефірі Польського телебачення.

"Якщо такі потреби з німецької сторони будуть заявлені, то Польща відкрита, щоб використовувати також інфраструктуру, яку сама будує для своєї енергетичної безпеки. Тому що ми підходимо до енергетичної безпеки солідарно, вважаємо, що її треба будувати із загальноєвропейським підходом", - заявив він.

За його словами, Варшава сама готує інфраструктуру для своєї енергетичної безпеки, при цьому виходячи з того, що європейська солідарність у цій сфері повинна бути однозначною.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що підтримає зупинку реалізації російського проекту "Північний потік - 2" з-за отруєння Навального.

Крім того, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що готова зв'язати "Північний потік-2" з відповіддю Росії на отруєння Навального.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ГерманияПольшаСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся