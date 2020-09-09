Польща може надати Німеччині альтернативу "Північному потоку-2"

Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2.com)

Уряд Польщі може запропонувати Німеччині свою газотранспортну інфраструктуру у випадку відмови від проекту "Північний потік - 2". При цьому у Польщі вважають, що "Північний потік - 2" суперечить солідарності та енергетичної безпеки.

Про це заявив прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер в ефірі Польського телебачення.

"Якщо такі потреби з німецької сторони будуть заявлені, то Польща відкрита, щоб використовувати також інфраструктуру, яку сама будує для своєї енергетичної безпеки. Тому що ми підходимо до енергетичної безпеки солідарно, вважаємо, що її треба будувати із загальноєвропейським підходом", - заявив він.

За його словами, Варшава сама готує інфраструктуру для своєї енергетичної безпеки, при цьому виходячи з того, що європейська солідарність у цій сфері повинна бути однозначною.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що підтримає зупинку реалізації російського проекту "Північний потік - 2" з-за отруєння Навального.

Крім того, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що готова зв'язати "Північний потік-2" з відповіддю Росії на отруєння Навального.