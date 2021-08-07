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Уряд Польщі ліквідує Дисциплінарну палату, яку критикував ЄС

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Польща, Субота 07 серпня 2021 21:07
Уряд Польщі ліквідує Дисциплінарну палату, яку критикував ЄС Фото: уряд Польщі ліквідує Дисциплінарну палату, яку критикував ЄС (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Влада Польщі обіцяє ліквідувати дисциплінарну палату Верховного суду країни, проти якої виступав Євросоюз. Палата мала право звільняти суддів та прокурорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Ми ліквідуємо Дисциплінарну палату у такому вигляді, в якому вона є зараз, і, таким чином, предмет суперечки зникне. Перші пропозиції з цього приводу з'являться у вересні", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що реформа судової системи, яка включає пропозицію про зміну палати, вже була запланована, і позитивно оцінена комітетом з безпеки.

Відомо, що Дисциплінарна палата Верховного суду Польщі, яку створили у 2018 році, була центральним елементом суперечливої судової реформи, ініційованої партією "Право і справедливість".

Проте у середині липня цього року Суд ЄС постановив, що дисциплінарна палата ВС Польщі суперечить правовим нормам Євросоюзу, бо існують сумніви в її незалежності та позапартійності.

Після чого ЄС дав Варшаві час до середини серпня, щоб виконати це рішення суду, пригрозивши грошовим штрафом.

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