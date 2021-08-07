Уряд Польщі ліквідує Дисциплінарну палату, яку критикував ЄС

Влада Польщі обіцяє ліквідувати дисциплінарну палату Верховного суду країни, проти якої виступав Євросоюз. Палата мала право звільняти суддів та прокурорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Ми ліквідуємо Дисциплінарну палату у такому вигляді, в якому вона є зараз, і, таким чином, предмет суперечки зникне. Перші пропозиції з цього приводу з'являться у вересні", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що реформа судової системи, яка включає пропозицію про зміну палати, вже була запланована, і позитивно оцінена комітетом з безпеки.

Відомо, що Дисциплінарна палата Верховного суду Польщі, яку створили у 2018 році, була центральним елементом суперечливої судової реформи, ініційованої партією "Право і справедливість".

Проте у середині липня цього року Суд ЄС постановив, що дисциплінарна палата ВС Польщі суперечить правовим нормам Євросоюзу, бо існують сумніви в її незалежності та позапартійності.

Після чого ЄС дав Варшаві час до середини серпня, щоб виконати це рішення суду, пригрозивши грошовим штрафом.