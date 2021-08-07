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Правительство Польши ликвидирует дисциплинарную палату, которую критиковал ЕС

Новина українською →
Польша, Суббота 07 августа 2021 21:07
Правительство Польши ликвидирует дисциплинарную палату, которую критиковал ЕС Фото: правительство Польши ликвидирует дисциплинарную палату, которую критиковал ЕС (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Польши обещают ликвидировать дисциплинарную палату Верховного суда страны, против которой выступал Евросоюз. Палата имела право увольнять судей и прокуроров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Мы ликвидируем дисциплинарную палату в таком виде, в котором она есть сейчас, и, таким образом, предмет спора исчезнет. Первые предложения по этому поводу появятся в сентябре",- говорится в сообщении.

Отмечено, что реформа судебной системы, которая включает предложение о смене палаты, уже была запланирована, и положительно оценена комитетом по безопасности.

Известно, что Дисциплинарная палата Верховного суда Польши, которую создали в 2018 году, была центральным элементом противоречивой судебной реформы, инициированной партией "Право и справедливость".

Однако в середине июля этого года Суд ЕС постановил, что дисциплинарная палата ВС Польши противоречит правовым нормам Евросоюза, потому что существуют сомнения в ее независимости и внепартийности.

После чего ЕС дал Варшаве время до середины августа, чтобы выполнить это решение суда, пригрозив денежным штрафом.

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