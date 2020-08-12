Уряд передав Фонду держмайна для приватизації біля 200 підприємств

Фото: засідання уряду (www.kmu.gov.ua)

У ході засідання уряду з переліку виключили декілька важливих підприємств

Кабінет міністрів увалив розпорядження. "Про передачу об’єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна". У подальшому будуть приватизовані біля підприємств.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 12 серпня.

Згідно з розпорядженням, об’єкти державної власності, які знаходяться в управлінні уповноважених органів управління, передаються до сфери управління ФДМ з метою їх подальшої приватизації.

Розпорядженням планувалося затвердити:

перелік цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій, що передаються до сфери управління ФДМ (198 об’єкти);

перелік суб’єктів господарювання, повноваження з управління корпоративними правами держави яких передаються ФДМ (12 об’єктів);

перелік державних об’єднань, контроль за діяльністю яких, здійснює ФДМ (1 об’єкт).

Але цей перелік було скорочено у ході засідання уряду.

За пропозицією Олега Уруського, віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості, з переліку виключені такі державні підприємства:

"Завод порошкової металургії" "Український державний науково - дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу" Донецький державний науково-дослідний та проектний інститут кольорових металів "Екотрансенерго" "Кривбаспроект" "Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв" "Харківське промислово- торговельне підприємство" "Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів" "Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія" "Укрпромзовнішекспертиза" Львівське державне спеціальне конструкторське бюро "Топаз" "НДЦ рідких мінеральних добрив" Державне науково-технологічне виробниче підприємство "Вереск" "Розрахунково-кліринговий центр" "Полупанівський кар’єр" "Держінформаналітика" "Партнерський фонд" "Промислово-металургійний консалтинг" "Фінпром"

Крім того, за пропозицією Міненерго, з переліку виключені:

"Львіввугілля" "Шахта "Надія" "Лисичанськвугілля" "Укренергопраця"

Нагадаємо, у березні голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко заявив, що приватизація великих підприємств в Україні зупинена до стабілізації на фінансових ринках.

За даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців.

У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.