Уряд передав Фонду держмайна для приватизації біля 200 підприємств
Київ, Середа 12 серпня 2020 14:17
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Фото: засідання уряду (www.kmu.gov.ua)
У ході засідання уряду з переліку виключили декілька важливих підприємств
Кабінет міністрів увалив розпорядження. "Про передачу об’єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна". У подальшому будуть приватизовані біля підприємств.
Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 12 серпня.
Згідно з розпорядженням, об’єкти державної власності, які знаходяться в управлінні уповноважених органів управління, передаються до сфери управління ФДМ з метою їх подальшої приватизації.
Розпорядженням планувалося затвердити:
- перелік цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій, що передаються до сфери управління ФДМ (198 об’єкти);
- перелік суб’єктів господарювання, повноваження з управління корпоративними правами держави яких передаються ФДМ (12 об’єктів);
- перелік державних об’єднань, контроль за діяльністю яких, здійснює ФДМ (1 об’єкт).
Але цей перелік було скорочено у ході засідання уряду.
За пропозицією Олега Уруського, віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості, з переліку виключені такі державні підприємства:
- "Завод порошкової металургії"
- "Український державний науково - дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу"
- Донецький державний науково-дослідний та проектний інститут кольорових металів
- "Екотрансенерго"
- "Кривбаспроект"
- "Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв"
- "Харківське промислово- торговельне підприємство"
- "Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів"
- "Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія"
- "Укрпромзовнішекспертиза"
- Львівське державне спеціальне конструкторське бюро "Топаз"
- "НДЦ рідких мінеральних добрив"
- Державне науково-технологічне виробниче підприємство "Вереск"
- "Розрахунково-кліринговий центр"
- "Полупанівський кар’єр"
- "Держінформаналітика"
- "Партнерський фонд"
- "Промислово-металургійний консалтинг"
- "Фінпром"
Крім того, за пропозицією Міненерго, з переліку виключені:
- "Львіввугілля"
- "Шахта "Надія"
- "Лисичанськвугілля"
- "Укренергопраця"
Нагадаємо, у березні голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко заявив, що приватизація великих підприємств в Україні зупинена до стабілізації на фінансових ринках.
За даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців.
У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.